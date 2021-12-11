Фото: пятеро школьников из Ленобласти вышли в финал конкурса «Ученик года – 2021»

После заочного этапа в финал конкурса вышли 100 школьников 9-11 классов образовательных организаций из 38 регионов России. При этом Ленинградская область была наиболее активной по количеству заявок.
В финале конкура регион представят:
- ученица 10 «А» класса Лесколовского центра образования Мария Бучнева;
- ученица 11-1 класса «Гимназии Сертолово» Екатерина Вавилова;
- ученица 10-1 класса «Гимназии Сертолово» Дарья Хрипунова;
- ученица 9 «А» класса Бокситогорской школы № 2 Александра Смирнова;
- ученик 10 класса Борской средней общеобразовательной школы Константин Соболев».
Победителей будет несколько: два лауреата и один лидер в рейтинге, а также лауреаты в номинациях «Общественник года», «Интеллектуал года», «Творческая личность года», «Лидер года», «Мастер-IT года».
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11.12.2021 30