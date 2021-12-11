Фото: пятеро школьников из Ленобласти вышли в финал конкурса «Ученик года – 2021»

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

После заочного этапа в финал конкурса вышли 100 школьников 9-11 классов образовательных организаций из 38 регионов России. При этом Ленинградская область была наиболее активной по количеству заявок.

Ученик года – 2021
Фото: lenobl.ru

В финале конкура регион представят:

  • ученица 10 «А» класса Лесколовского центра образования Мария Бучнева;
  • ученица 11-1 класса «Гимназии Сертолово» Екатерина Вавилова;
  • ученица 10-1 класса «Гимназии Сертолово» Дарья Хрипунова;
  • ученица 9 «А» класса Бокситогорской школы № 2 Александра Смирнова;
  • ученик 10 класса Борской средней общеобразовательной школы Константин Соболев».

Победителей будет несколько: два лауреата и один лидер в рейтинге, а также лауреаты в номинациях «Общественник года», «Интеллектуал года», «Творческая личность года», «Лидер года», «Мастер-IT года».

Вам будет интересно
Фото: пятеро школьников из Ленобласти вышли в финал конкурса «Ученик года – 2021» фото, Ученик года-2021, Ленинградская область
Фото: петербургская школьница вышла в финал Всероссийского конкурса «Ученик года-2021»
Ученица 10 класса Инженерно-технологической школы №777 Стриганова Ксения стала одной из 100 лучших школьников 9-11 классов общеобразовательных организаций. В финале конкурса,...
11.12.2021 30
Автор