Фото: пятеро школьников из Ленобласти вышли в финал конкурса «Ученик года – 2021»

После заочного этапа в финал конкурса вышли 100 школьников 9-11 классов образовательных организаций из 38 регионов России. При этом Ленинградская область была наиболее активной по количеству заявок.

В финале конкура регион представят:

ученица 10 «А» класса Лесколовского центра образования Мария Бучнева;

ученица 11-1 класса «Гимназии Сертолово» Екатерина Вавилова;

ученица 10-1 класса «Гимназии Сертолово» Дарья Хрипунова;

ученица 9 «А» класса Бокситогорской школы № 2 Александра Смирнова;

ученик 10 класса Борской средней общеобразовательной школы Константин Соболев».

Победителей будет несколько: два лауреата и один лидер в рейтинге, а также лауреаты в номинациях «Общественник года», «Интеллектуал года», «Творческая личность года», «Лидер года», «Мастер-IT года».