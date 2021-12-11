Цена за аренду коттеджей в Ленобласти взлетела до 50 тысяч рублей в сутки

Как сообщают «Невские Новости», за эту цену жители Санкт-Петербурга могут на сутки снять комфортный загородный дом без питания и праздничной программы вместимостью до четырех человек.
По словам экспертов, спрос на аренду загородных домов традиционно вырастает перед зимними праздниками. А на комфорте жители Санкт-Петербурга стараются не экономить, поэтому больше всего цены увеличиваются на премиальные коттеджи. И чем позже будут заказывать, тем выше будет стоимость.
Также рост спроса эксперты связывают с действующими ограничениями на международное авиасообщение.
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