До Нового Года остается 20 дней, а у вас нет праздничного настроения? Новогодняя суета вызывает скуку или уныние? Редакция ivbg.ru поможет справиться с предпраздничной хандрой и открыть второе дыхание.

Отнеситесь к своему антипраздничному настроению серьезно. Помните, Новый Год бывает всего один раз в год со всеми сопутствующими приятными вещами: теплыми словами, подарками, праздничными блюдами на столе и небольшим мини отпуском. Поэтому, если вас тревожат житейские дела, на которые вы никак не можете повлиять, то отпустите гнетущие мысли об этом.

Негативное настроение очень заразительно, правда, как и хорошее расположение духа. Отсюда следует, что стоит взять себя в руки и отвечать на добрые улыбки близких и даже случайных прохожих. Понятное дело — в миг ситуация кардинально не изменится, но, возможно, вы с большим энтузиазмом воспримете следующие советы по созданию новогоднего настроения.

Как создать новогоднее настроение?

1. Организуйте вокруг себя праздничную атмосферу. Включите новогодний плейлист и, если еще не украсили дом к празднику, приступите к делу. Поставьте елку или елочные ветки, развесьте елочные игрушки и гирлянды на окнах, расставьте свечки по дому и по желанию добавьте мишуры, самодельных снежинок и другую новогоднюю атрибутику. Уборка или другой ручным труд под новогодние треки точно добавит капельку праздничного тепла и разгладит складку между бровями.

2. Некоторые подарки стоит купить, прогуливаясь по красиво украшенным магазинам и праздничным ярмаркам, а не заказывать в интернете. Так вы не только сможете пощупать и понюхать возможный дар, но и заразится новогодним ажиотажем от окружающих. Упаковка подарков также поднимает праздничное настроение, так что не забудьте запастись упаковочной бумагой или сделайте коробочки, мешочки своими руками. Музыкальное сопровождение с новогодними песнями станет отличным дополнением к процессу.

3. Устройте марафон по новогодним фильмам и мультикам. Классика кинолент: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «Реальная любовь», «Гарри Поттер» и другие. Из мультфильмов можно отдать предпочтение: «Рождественская история», «Полярные экспресс», «Клаус», «Смешарики: операция Дед Мороз», «Кошмар перед Рождеством» и прочие.

4. Примите участие или организуйте игру «Тайный Санта» в кругу семьи, на работе или в учебном заведении. Узнать своего подопечного можно с помощью онлайн организатора жеребьевки или традиционным методом путем вытягивания имени, написанного на бумаге.

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5. Устройте себе вечер с новогодней книгой. Например, почитайте «Ночь перед Рождеством» Гоголя, сборник «Рождественские истории» Диккенса, «Шоколад» — Харрис или трогательную историю «Один день в декабре» Силвера. Для поднятия настроения не обязательно читать что-то тематическое. Любимые книги или те, которые вы долго планировали открыть, но постоянно откладывали, могут создать необходимый эффект.

6. Пошлите родственникам и друзьям, проживающим в других городах и странах, подписанные от руки открытки по почте. Это станет для них приятным сюрпризом, а вы с нетерпением будете ждать отклика от получателя.

7. Сделайте доброе дело — помогите соседями с бытовыми делами, передайте ненужные хорошие вещи в благотворительные центры или отправьте деньги нуждающимся. А главное — уделите больше внимания своим близким, чем делаете это обычно. Узнайте последние новости, расспросите о нынешних пожеланиях или детских мечтах. Итог: людям будет приятно внимание, а вам на душе станет тепло.

8. Не забудьте порадовать подарком и себя. Новый наряд, хорошие часы или качественный кошелек, которые вы давно хотели, но отказывали себе в этом по своим причинам — станут отличным вариантом для поднятия жизненного тонуса. Это не обязательно должно быть что-то материальное. Пусть это будет желанный мастер-класс, абонемент в бассейн или поход в тату-салон — главное, чтобы это было то, что в любой другой день вы бы себе не позволили.

9. Напишите письмо Деду Морозу. Расскажите в нем, о своих первичных настроениях и как вы справились с этим. Вера в чудо — не только привилегия детей, но и взрослых. Адрес новогоднего волшебника: 162390, Россия, Вологодская область, Великий Устюг, Почта Деда Мороза.

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10. Продумайте свой новогодний образ, который хотели бы запечатлеть на фотографиях. Можно устроить себе или совместно с близкими предварительную профессиональную новогоднюю фотосессию. Если возможности нет, то хорошо продуманная идея внешнего облика в праздник добавит радости в ожидании боя курантов.

11. Примите участие в буккроссинге — отправьте любимую книгу путешествовать по миру, чтобы ее прочитало как можно больше людей.

Помните, самое лучшее лекарство от хандры — это быть занятым! Но свое время нужно тратить с умом и во благо.

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