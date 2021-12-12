Шестиклассница выпала из окна 5-го этажа после конфликта с сестрой под Выборгом

Трагедия произошла в поселке Победа Выборгского района минувшим вечером. Сейчас девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 12-летнюю девочку забрали в выборгскую больницу в субботу, 11 декабря около 19:50 после падения с 4-го этажа. Шестиклассницу госпитализировали с многочисленными травмами. Ее состояние оценивается как среднее.

Предварительно известно, что несчастный случай произошёл после конфликта с сестрой. Также в доме, куда позже прибыла полиция, была изъята записка, оставленная пострадавшей.

Семья, в которой воспитывается девочка, является не полной, но на профилактическом учете не состоит. Пострадавшая – гражданка Белоруссии.