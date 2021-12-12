16-летняя девушка, которую бывший возлюбленный облил кислотой в Петербурге, введена в кому

Автор: Анастасия Щербакова
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Как сообщал ivbg.ru, молодую пару облил кислотой человек на фото ниже 10 декабря на набережной канала Грибоедова. По последним данным, пострадавшая девушка введена в медикаментозный сон.

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Фото: rnbee.ru

Девушке кислота попала на лицо, шею, глаза, волосы и руки. Её в тяжёлом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №1. На данный момент известно, что ее ввели в искусственную кому.

У ее парня диагностировали ожоги лба, кисти и предплечья. В удовлетворительном состоянии он находится НИИ им. Джанелидзе.

Пострадавшей 16-летней девушкой оказалась жительница деревни Низино Ломоносовского района Ленобласти. Агрессор – уроженец Твери. Почти сразу после происшествия его задержали возле дома № 4 на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

Причиной нападения стала ревность –  24-летний парень облил кислотой свою бывшую девушку и ее нынешнего парня. Известно, что ранее в поле зрения полиции агрессор не попадал.

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