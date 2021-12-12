Двух девочек-подростков задержали в Хабаровском крае. Они обвиняются в убийстве пенсионера

Двух несовершеннолетних девушек возрастом 14 и 16 лет подозревают в причастности к смерти пенсионера в поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края.
Об этом в воскресенье, 12 декабря передает Фонтанка со ссылкой на агентство «Интерфакс».
По версии следствия, школьницы 14 и 16 лет «причинили телесные повреждения» 60-летнему мужчине в его доме в Октябрьском поселке. Пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где позже он скончался.
Девушек уже заключили под стражу. Их мотивы пока неизвестны.
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12.12.2021 63