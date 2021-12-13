Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 15% россиян

У 43% россиян нет никаких сбережений, показали результаты опроса сервиса SuperJob.

Респондентов поделили на три группы по уровню дохода: до 50 тыс. руб., от 50 до 70 тыс. руб и от 80 тыс. руб. Чаще всего (51%) об отсутствии сбережений сообщают респонденты с доходом менее 50 тыс. рублей, пишет РБК.

В 2020 и 2019 годах на вопрос о наличии сбережений отрицательно ответили 40% опрошенных. В 2008 году накопленных средств не было лишь у 28% респондентов.

Доля россиян, которые не ведут учет доходов и расходов, составила 35%. Это на 6% больше, чем в доковидном 2019 году, и на 2% больше, чем в прошлом. 53% опрошенных сообщили, что ведут примерный учет, 12% — подробный учет доходов и расходов.

Вам будет интересно Сбер запускает программу субсидирования ипотеки для своих сотрудников Субсидия будет составлять 4% от рыночной ставки СберБанка и будет включена в соцпакет каждого сотрудника Сбербанка и компаний экосистемы Сбера,... 09.12.2021 128

Свои будущие доходы и траты не планируют 34% участников исследования — на 13% больше, чем в 2019 году. Отрицательно на этот вопрос чаще отвечали люди с ежемесячным доходом ниже 50 тыс. руб. Еще 38% планируют на срок менее полугода, 17% — на полгода-год. Только 11% опрошенных планируют доходы и расходы на срок больше года. Таких людей больше среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб. в месяц.