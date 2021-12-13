Опасное вождение начнут фиксировать с помощью дорожных камер

Росстандарт и МВД готовят обновленный ГОСТ с требованиями к комплексам фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, который закрепит за ними право фиксировать опасное вождение. Об этом сообщает «Коммерсант».

Новый ГОСТ впервые предусматривает возможность фиксации в автоматическом режиме состава правонарушения, касающегося опасного вождения. Правда, пока не совсем ясно, что подразумевается под этим термином.

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Также может вернуться наказание водителей за превышение средней скорости движения, от которого МВД отказалось в текущем году. Суды не раз признавали штрафы за это нарушение незаконными.

Новый ГОСТ планируется утвердить в 2022 году.