Новым генеральным директором VK стал Владимир Кириенко

Сын первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко Владимир Кириенко стал руководителем компании VK.

Согласно информации, за данное назначение совет директоров проголосовал единогласно. Владимир Кириенко сменит возглавлявшего холдинг с 2016 года Бориса Добродеева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в организации.

Новый руководитель VK родился 27 мая 1983 года в Нижнем Новгороде. Он обучался по специальности «Экономика и Финансы Фирмы» в НИУ ВШЭ, а также в Московской школе управления «Сколково».