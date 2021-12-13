Новым генеральным директором VK стал Владимир Кириенко

Автор: Александр Селиванов
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Сын первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко Владимир Кириенко стал руководителем компании VK.

Согласно информации, за данное назначение совет директоров проголосовал единогласно. Владимир Кириенко сменит возглавлявшего холдинг с 2016 года Бориса Добродеева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в организации.

Новый руководитель VK родился 27 мая 1983 года в Нижнем Новгороде. Он обучался по специальности «Экономика и Финансы Фирмы» в НИУ ВШЭ, а также в Московской школе управления «Сколково».

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