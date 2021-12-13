«Ребенок продан, купите торт»: 17-летняя девушка из Тосно выставила младенца на продажу, чтобы раскрутить свой бизнес

Автор: Гузель Галимова
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В полицию Петербурга 12 декабря обратилась местная жительница, которая на сайте объявлений увидела предложение о срочной продаже ребенка.

В нем говорилось, что нужно срочно продается мальчик, цена договорная. Автора объявление установили уже через несколько часов. Им оказалась 17-летняя девушка, зарегистрированная в Купчино, а фактически проживающая в Тосно.

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Фото: скриншот

Оказалось, что она занимается мелким производством собственных тортов и пирожных, но дело идет плохо. А данное объявление она придумала для раскрутки своего начинающегося бизнеса. Ребенка у нее никакого нет.

Полицейские провели с ней воспитательно-профилактическую беседу.

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