«Ребенок продан, купите торт»: 17-летняя девушка из Тосно выставила младенца на продажу, чтобы раскрутить свой бизнес

В полицию Петербурга 12 декабря обратилась местная жительница, которая на сайте объявлений увидела предложение о срочной продаже ребенка.
В нем говорилось, что нужно срочно продается мальчик, цена договорная. Автора объявление установили уже через несколько часов. Им оказалась 17-летняя девушка, зарегистрированная в Купчино, а фактически проживающая в Тосно.
Оказалось, что она занимается мелким производством собственных тортов и пирожных, но дело идет плохо. А данное объявление она придумала для раскрутки своего начинающегося бизнеса. Ребенка у нее никакого нет.
Полицейские провели с ней воспитательно-профилактическую беседу.
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