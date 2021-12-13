По Санкт-Петербургу будет курсировать «Хогвартс-экспресс»

Взрослые и дети смогут попасть в настоящую сказку созданную по произведению Джоан Роулинг.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По информации телеграм-канала Питерская Булка, со 2 по 7 января в Северной столице будет работать «Хогвартс-экспресс».

Так, волшебный поезд будет курсировать каждый день по маршруту «Финляндский вокзал — Зеленогорск — Финляндский вокзал».

Пассажиров ждет тематическое путешествие, организаторы обещают уделить внимание каждому и в конце приключения сделать подарок. Стоимость удовольствия 2.500 рублей для взрослых и детей.