Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордные 471 тысячу долларов

Коллекционер в США купил первое издание книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» за 471 тысячу долларов. В рублях стоимость первой части книжной серии составила бы почти 35 млн рублей.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома Heritage Auctions. Это самая высокая цена, которую когда-либо платили за книгу о приключениях Поттера.

Тираж первого издания составлял всего 500 экземпляров. Аукцион начался с 70 тысяч долларов. Цена установила мировой рекорд по стоимости художественного произведения прошлого века. Покупатель редкого издания предпочел не раскрывать своего имени.