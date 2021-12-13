Фото: в общежитие Военмеха в Петербурге пришли силовики – выбили дверь, взломали замки, задержали людей

Утром 13 декабря в общежитие БГТУ «Военмех» на Обводном канале в Санкт-Петербурге пришли сотрудники МВД. Возбуждено уголовное дело о взятке.

Вам будет интересно Принято решение о дате начала зимних каникул в Петербурге Власти Санкт-Петербурга приняли решение о дате начала зимних каникул в городских школах. При принятии решения учитывались мнения родителей и педагогов. По... 13.12.2021 111

В деле проходят жильцы общежития Военмеха. Задержаны около пяти человек.

При этом в общежитии выбили одну дверь и взломали замки еще на нескольких. Предположительно, чтобы застать врасплох фигурантов дела — жильцов и представителей администрации общежития.

Фото: paperpaper.ru