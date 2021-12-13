Фото: в общежитие Военмеха в Петербурге пришли силовики – выбили дверь, взломали замки, задержали людей

Утром 13 декабря в общежитие БГТУ «Военмех» на Обводном канале в Санкт-Петербурге пришли сотрудники МВД. Возбуждено уголовное дело о взятке.
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13.12.2021 111
В деле проходят жильцы общежития Военмеха. Задержаны около пяти человек.
При этом в общежитии выбили одну дверь и взломали замки еще на нескольких. Предположительно, чтобы застать врасплох фигурантов дела — жильцов и представителей администрации общежития.
Фото: paperpaper.ru