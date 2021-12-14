В Токсово елку украсили живые совы

Елочка как-будто вновь оказалась в лесу.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, сотрудники музея сов в Токсово попросили подопечных ненадолго стать украшением для елочки.
Символ Нового года стал более сказочным и ламповым.
Совы чувствовали себя хорошо, и даже позировали для видеосъемки.
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