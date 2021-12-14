Арендное жилье в России за год подорожало на 31%

Автор: Александр Селиванов
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Арендное жилье в крупнейших российских городах в течение года подорожало до 31%. Такая ситуация, как заявили участники рынка, сложилась в результате повышенного спроса.

В разговоре с «Известиям» аналитики также отметили, что ставки могут вырасти еще на 10–15%. Это произойдет, если Минстрой примет законопроект, в котором говорится о создании государственной информационной системы (ГИС) для регистрации всех сделок.

Издание со ссылкой на представителя «Авито Недвижимость» Сергея Хахулина пишет, что арендное жилье в крупных городах страны в течение года, с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года, подорожало на 31%.

Уровень средних ставок по России достигло отметки около 23 тысяч рублей в месяц. По словам эксперта, спрос на такое жилье с января текущего года увеличился на 24%.

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11.12.2021 180
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