В центре Санкт-Петербурга сосулька упала на голову прохожей

Женщину экстренно доставили в больницу.

По информации издания Фонтанка, днем 13 декабря у дома 73 на набережной реки Мойки большая сосулька упала на голову 33-летней женщине.

От сильного удара пострадавшая потеряла сознание, а скорую вызвали прохожие. Медики диагностировали у женщины многочисленные травмы головы.

В настоящее время пострадавшая находится в реанимации в коме.

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