Еще один человек серьезно пострадал после падения льда с крыши в Петербурге

В Петербурге 13 декабря как минимум два человека пострадали от падения льда с крыш. Их увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее ivbg.ru сообщал, днем 13 декабря у дома №73 на набережной реки Мойки в Петербурге большая сосулька упала на голову 33-летней женщине. Пострадавшая в коме, за ее жизнь борются врачи.

Вечером того же дня в Мариинскую больницу с шоком, в тяжелом состоянии доставили 60-летнего мужчину. На него упала глыба льда у дома №21/4 по 3-ей Советской улице. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану лобно-теменной области, закрытый компрессионный перелом шейного и грудного отделов позвоночника.

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