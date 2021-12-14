В двух парках Всеволожска появились накатанные лыжные трассы

Автор: Гузель Галимова
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На территориях двух парков во Всеволожске Ленобласти появились накатанные лыжные трассы.

Так, в парке на Румболовской горе появились три трассы протяженностью 1, 2 и 3,5 км. У парка Песчанка накатали две трассы: классическую протяженностью 450 метров и для конькового хода – дистанция 500 метров.

В двух парках Всеволожска появились накатанные лыжные трассы спорт, лыжные трассы, лыжи, ЛенобластьВсеволожский муниципальный район ЛО
В двух парках Всеволожска появились накатанные лыжные трассы спорт, лыжные трассы, лыжи, Ленобласть
Источник: Всеволожский муниципальный район ЛО, ВК

Напомним, лыжники и сноубордисты Ленобласти и Петербурга могут бесплатно провозить инвентарь в электричках.

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14.12.2021 96
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