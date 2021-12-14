В двух парках Всеволожска появились накатанные лыжные трассы

На территориях двух парков во Всеволожске Ленобласти появились накатанные лыжные трассы.
Так, в парке на Румболовской горе появились три трассы протяженностью 1, 2 и 3,5 км. У парка Песчанка накатали две трассы: классическую протяженностью 450 метров и для конькового хода – дистанция 500 метров.
Всеволожский муниципальный район ЛО
Источник: Всеволожский муниципальный район ЛО, ВК
Напомним, лыжники и сноубордисты Ленобласти и Петербурга могут бесплатно провозить инвентарь в электричках.
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