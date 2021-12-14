Спрос на лыжные курорты в Ленобласти вырос на 50%

Циклоны поочереди накрывшие область, принесли снег, который так необходим для горнолыжных курортов.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, по сравнению с началом сезона прошлого года спрос на лыжные трассы и курорты в Ленобласти вырос на 50%.

Больше всего наплыв любителей зимнего отдыха на курортах «Снежный» и «Красное озеро».

По словам руководителей горнолыжек, выпавший снег сделал лучшую рекламу и привлек огромное количество туристов.