Спрос на лыжные курорты в Ленобласти вырос на 50%

Циклоны поочереди накрывшие область, принесли снег, который так необходим для горнолыжных курортов.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, по сравнению с началом сезона прошлого года спрос на лыжные трассы и курорты в Ленобласти вырос на 50%.
Больше всего наплыв любителей зимнего отдыха на курортах «Снежный» и «Красное озеро».
По словам руководителей горнолыжек, выпавший снег сделал лучшую рекламу и привлек огромное количество туристов.
Вам будет интересно
Причиной переноса открытия назвали погодные условия. По информации телеграм-канала Питерская Булка, открытие катка в ЦПКиО перенесли на конец декабря. Отмечается, что открытие...
14.12.2021 33