«Благотворителей» с ящиками для сбора денег будут штрафовать и садить от 10 до 15 суток

Госдума приняла закон об административных штрафах для сборщиков пожертвований в благотворительные фонды. Им будут инкриминировать статью «мелкое хищение».

Как пишет ТАСС во вторник, 14 декабря, Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах для лиц, совершающих «хищение, совершенное при помощи ящиков для пожертвований, установленных не имеющими права на благотворительную деятельность лицами».

В качестве санкций будут предусмотрен штраф до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей с конфискацией ящика. Также может быть назначен арест на срок от 10 до 15 суток, обязательные работы на срок до 120 часов.

Для юридических лиц вводятся штрафы в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей также с конфискацией ящика.