В Петербурге проверяют информацию о падении глыбы льда на 10-летнего ребенка

Автор: Анастасия Щербакова
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В СМИ появилась информация о травмировании 10-летнего мальчика в Петербурге, на которого упала сосулька. Администрация Петроградского района города проверяет эту информацию.

Об этом вечером, 14 декабря пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Петроградского района.

Мы сейчас выясняем обстоятельства, просматриваем камеры, — сообщают в администрации.

Предварительно известно, что глыба льда упала на ребенка, повредив ему правое плечо.

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06.12.2021 249
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