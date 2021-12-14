В Петербурге проверяют информацию о падении глыбы льда на 10-летнего ребенка

В СМИ появилась информация о травмировании 10-летнего мальчика в Петербурге, на которого упала сосулька. Администрация Петроградского района города проверяет эту информацию.
Об этом вечером, 14 декабря пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Петроградского района.
Мы сейчас выясняем обстоятельства, просматриваем камеры, — сообщают в администрации.
Предварительно известно, что глыба льда упала на ребенка, повредив ему правое плечо.
Вам будет интересно
Очевидец поделился кадрами крупной наледи, свисающей с крыши трехэтажного дома в Луге. Фотографии появились в группе Подслушано в городе Луга вечером,...
06.12.2021 249