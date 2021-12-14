Огурцы в Ленобласти за месяц подорожали на 10%

В Ленобласти продолжают дорожать популярные овощи, об этом свидетельствуют данные Петростата.

Так, в ноябре плодовоощная продукция в регионе подорожала на 2,5%. Больше всего выросли в цене огурцы — на 10%. Чеснок подорожал на 9,6%, помидоры — на 4,7%, морковь — на 4,1%, картофель — на 3,6%, капуста — на 3,5%. Из фруктов подорожали бананы – на 3,4%.

Тем не менее сразу на 15,1% подешевели лимоны, на 4,8% — груши, на 3,8% — виноград, на 1,4% — лук, на 1,1% — апельсины.

В Ленобласти в ноябре выросли в цене практически все типы мяса и субпродукты из него. Подешевела только свинина.