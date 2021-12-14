В Ленобласти за месяц подорожали говядина и куриное мясо

В Ленобласти практически все типы мяса и субпродукты из него выросли в цене, следует из данных Петростата.

Так, по итогам ноября говядина подорожала на 1,4% до 478,59 рублей за килограмм, охлажденная кура — на 1,8% до 175,6 рублей. Отдельные мясные субпродукты также выросли в цене. Куриные окорочка подорожали на 2,1% до 199,09 руб. за кило, сосиски и сардельки — на 2,4% до 424,72 руб., вареная колбаса — на 3,8% до 452,98 руб.

При этом свинина в Ленобласти, наоборот, подешевела на 1,2% до 313,66 руб. Но добавляется, что с начала года свинина прибавила в цене на 21,1%.

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Ранее мы сообщали, что в Ленобласти огурцы и помидоры подорожали на рекордные 40%. Также на 1,5% подорожала водка и на 5,2% — туалетная бумага.