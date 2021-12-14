Необычного снеговика слепили для амурской тигрицы Виолы в Петербурге — с мясными пуговицами и глазами

Сотрудники Ленинградского зоопарка познакомили свою подопечную с одним из главных символов Нового года — снежным снеговиком. А чтобы больше заинтересовать хищницу, оставили для нее мясной сюрприз.

Забавным видео делится паблик ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК во вторник, 14 декабря. Для тигрицы Виолы решили разнообразить ее досуг и сделали необычный снеговик — с мясными пуговицами и глазами. Отреагировала амурская кошка как и положено — немного помяла фигуру, а трофеи съела.