Необычного снеговика слепили для амурской тигрицы Виолы в Петербурге — с мясными пуговицами и глазами

Автор: Анастасия Щербакова
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Сотрудники Ленинградского зоопарка познакомили свою подопечную с одним из главных символов Нового года — снежным снеговиком. А чтобы больше заинтересовать хищницу, оставили для нее мясной сюрприз. 

Забавным видео делится паблик ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК во вторник, 14 декабря. Для тигрицы Виолы решили разнообразить ее досуг и сделали необычный снеговик — с мясными пуговицами и глазами. Отреагировала амурская кошка как и положено — немного помяла фигуру, а трофеи съела.

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