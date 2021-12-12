Семейство кабанов навестило жителей СНТ в Приморском районе — видео

Несколько кабанов напугали жителей СНТ Солнечная Поляна в Приморском районе. Семейство парнокопытных прогулялось по частному участку и спешно ретировалось.
Видео опубликовали в группе Интересный Приморск днем, 12 декабря. Сразу три вепря, разгуливающих по СНТ, запечатлели на кадрах местные жители. Вероятно, кабаны могли наведаться к людям за пропитанием.
Приморчане, будьте осторожны. По СНТ Солнечная Поляна шастают кабаны, — пишут местные жители.
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