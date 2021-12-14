Публикуем гайд, как и где получить бесплатную елку в Ленобласти к Новому году

К Новому 2022 году жители региона смогут самостоятельно заготовить себе праздничное дерево высотой до 3-х метров. На одного человека положено не больше одной ели.

Наши коллеги из ЛенТВ24 решили разобраться, как и где получить бесплатную ель или другое хвойное дерево в этом году. Как выяснилось — довольно просто. Сделать это можно с 1 декабря по 10 января.

Что нужно сделать, чтобы получить новогоднюю ёлку бесплатно:

Решить, в каком лесничестве удобнее произвести заготовку ели.

Позвонить в выбранное лесничество по номеру телефона из списка (представлен ниже). У сотрудника следует узнать ДНИ и ЧАСЫ работы, а также АДРЕС, по которому будет проходить оформление договоров купли-продажи.

До приезда в лесничество надо заполнить 2 экземпляра бланка договора купли-продажи: указать свои ФИО, номер документа, удостоверяющего личность, конкретную даты заготовки и вывозки ёлки, реквизиты покупателя. Скачать бланк можно по ссылке. Обратите внимание: для каждого лесничества представлен отдельный бланк.

Также бланк договора можно получить в электронном и в бумажном виде в конторах лесничеств или запросить по электронной почте. Подробности можно узнать по телефону лесничества.

Приехать в лесничество с 1 декабря по 10 января в приёмные дни и часы для оформления договора купли-продажи. Сотрудник проверит документ, удостоверяющий личность, данные в бланке. Со стороны лесничества заполнит все остальные сведения. Один экземпляр договора выдаётся покупателю.

Оформление договора производится только при наличии документа, удостоверяющего личность, а также при условии использования средств индивидуальной защиты: масок и перчаток.



Адреса и телефоны лесничеств Ленобласти, где можно бесплатно срубить новогоднюю ель:

Бокситогорское лесничество – Бокситогорск, пер. Октябрьский, д. 11, телефон: 8-813-66-24-098;

Волосовское лесничество – г. Волосово, Терпилицкое шоссе, 1-й км, телефон: 8-813-73-24-223;

Волховское лесничество – г. Волхов, ул. Вокзальная, д., телефон: 8 8-813-63-23-958;

Всеволожское лесничество – Всеволожский район, п. Токсово, ул. Гагарина, д. 22, телефн: 616-25-87;

Гатчинское лесничество – г. Гатчина, Красносельское шоссе, д. 6, телефон: 8-813-71-939-21, 8-813-71-32-718;

Кингисеппское лесничество — Кингисепп, ул. Дорожников, д. 37, телефон: 8-813-75-25-331, 8-813-75-40-170;

Киришское лесничество – г. Кириши, устье Черной речки; п. Будогощь, ул. Советская, д. 50, телефон: 8-813-68-72-077;

Кировское лесничество – г. Кировск, ул. Кирова, д. 41, телефон: 8-813-62-22-449;

Лодейнопольское лесничество – г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, д. 11, телефон: 8-813-64-212-44;

Ломоносовское лесничество – г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 20А, телефон: 423-03-37, 423-06-20;

Лужское лесничество – г. Луга, пер. Петергофский, д. 9а, телефон: 8-813-72-20-601;

Любанское лесничество – Тосненский район, г. Любань, Селецкое шоссе, д. 16, телефон: 8-813-61-71-631;

Подпорожское лесничество – г. Подпорожье, ул. Исакова, д. 19, телефон: 8-813-65-219-34, 8-813-65-228-52;

Приозерское лесничество – Приозерский район, п. Сосново, ул. Академическая, д. 7, телефон 8-813-79-616-98, 8-921-568-50-89, 8-813-79-616-07

Рощинское лесничество – Выборгский район, п. Рощино, ул. Круговая, д. 10, телефон: 8-813-78-64-475;

Северо – Западное лесничество – г. Выборг, ул. Песочная, д. 1-а, телефон: 8-921-306-16-42, 8-813-78-519-27;

Сланцевское лесничество – г. Сланцы, Комсомольское шоссе, д.21а, телефон: 8-813-74-362-88, 8-813-74-363-11;

Тихвинское лесничество – г. Тихвин, ул. Социалистическая, д. 10, телефон: 8-813-67-51-371;

Учебно-опытное лесничество – г.п. Ульяновка, Московское шоссе, телефон: 8-921-768-78-20.

Бесплатно срубить новогоднее дерево можно только на том лесном участке, который вы указали в договоре купли-продажи.