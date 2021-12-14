Полузащитник ФК «Ленинградец» дебютировал в составе сборной России

Игорь Дмитриев, являющийся полузащитником ленинградского клуба, сыграл в составе сборной России U-17. В первом матче в Израиле команда с его участием победила сверстников из Германии со счетом 3:1.

Футболист из «Ленинградца» сыграл весь второй тайм, делятся в паблике ФК «Ленинградец».

Матчи зимнего международного турнира проходят в двух городах – Нетания и Шафаим. Впереди у юношей игры с ОАЭ и Израилем, 15 и 17 декабря соответственно. На следующий день команда Ивана Шабарова завершает сбор и возвращается домой.

Напомним, 17-летний Игорь Дмитриев дебютировал в команде еще в прошлом сезоне – 10.06.2021 в игре с владимирским «Торпедо» (5:1), а в матче с «Родиной» (15.06.2021, 5:1) открыл счет забитым мячам за «Ленинградец». В нынешнем сезоне Дмитриев-младший провел 7 официальных встреч, забил один мяч, отдал две результативные передачи.