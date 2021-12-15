Российские автодилеры предупреждают о резком повышении цен на автомобили в 2022 году

Отменив все новогодние скидки и распродажи, автопроизводители готовят еще одну, очередную волну повышения цен на свои автомобили.

Как сообщает «Российская газета», в начале 2022 года новые автомобили в России снова подорожают на 10-20%. Среди причин нового скачка цен называются смена модельного года, удорожание стали из-за отмены экспортных пошлин, повышение ставок утильсбора, а также инфляция, колебания валютных курсов и увеличение себестоимости производства в целом.

Кроме того, нельзя забывать про превышающий предложение спрос и все еще существующий дефицит автомобилей у дилеров, вызванный сокращением объемов поставок и производства из-за общемирового кризиса электронных комплектующих.

По словам гендиректора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, в условиях повышенного спроса и дефицита автоконцерны стремятся компенсировать свои издержки от меньшего количества проданных машин. Плюс ко всему, на это накладывается сокращение производства магния в Китае, который может продлить период нехватки автомобилей минимум до конца следующего года.

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В свою очередь, гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что стабилизация цен на авторынке возможна только при условии сокращения разрыва между спросом и предложением, что в текущей ситуации (из-за дефицита автомобилей – прим.) попросту невозможно.