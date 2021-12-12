Внедорожник протаранил шесть припаркованных автомобилей в Петербурге — фото

Утро воскресенья для шести автовладельцев началось не самым лучшим образом. Их автомобили попали в ДТП, стоя на месте.
Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях днем, 12 декабря. ДТП произошло на улице Маршала Тухачевского около 10 утра, делится очевидец.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ДПС. Судя по кадрам, иномарку занесло на скользком участке дороги и она въехала в один из припаркованных машин. Далее ситуация развивалась по принципу «домино».
Информация о пострадавших не поступала.
Вам будет интересно
Очевидцы поделились кадрами жуткого возгорания в жилом помещении на проспекте Ударников в Петербурге. В 14-этажном жилом доме в Петербурге минувшим вечером...
12.12.2021 136