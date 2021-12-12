Внедорожник протаранил шесть припаркованных автомобилей в Петербурге — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Утро воскресенья для шести автовладельцев началось не самым лучшим образом. Их автомобили попали в ДТП, стоя на месте.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях днем, 12 декабря. ДТП произошло на улице Маршала Тухачевского около 10 утра, делится очевидец.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ДПС. Судя по кадрам, иномарку занесло на скользком участке дороги и она въехала в один из припаркованных машин. Далее ситуация развивалась по принципу «домино».

Информация о пострадавших не поступала.

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