Внедорожник протаранил шесть припаркованных автомобилей в Петербурге — фото

Утро воскресенья для шести автовладельцев началось не самым лучшим образом. Их автомобили попали в ДТП, стоя на месте.

Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях днем, 12 декабря. ДТП произошло на улице Маршала Тухачевского около 10 утра, делится очевидец.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ДПС. Судя по кадрам, иномарку занесло на скользком участке дороги и она въехала в один из припаркованных машин. Далее ситуация развивалась по принципу «домино».

Информация о пострадавших не поступала.