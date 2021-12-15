Приложения для поиска недвижимости оказались небезопасными

Уязвимости софта могут быть использованы для кражи пользовательских данных.

Специалисты из компании «Ростелеком-Солар» оценили уровень безопасности приложений по поиску недвижимости. Они указали на уязвимости, которые могут стать причиной утечки пользовательских данных. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В список приложений, изученных специалистами, вошли «Яндекс.Недвижимость», ЦИАН, «ДомКлик», N1.RU, Domofond, Airbnb, Mitula, «Этажи», Indomio, idealista. Для Android-пользователей наиболее безопасным оказался Domofon, а в случае с iOS — Airbnb. При этом количество критических уязвимостей в приложениях для iOS казалось в 30 раз больше, чем для Android.

Специалисты отметили, что все приложения, рассмотренные экспертами, собирали разное количество данных. Например, в «Яндекс.Недвижимости» информация указывается только тогда, когда она необходима, например, для связи с арендодателем или во время заключения договора. Приложение «Этажи», как заявили в компании, не хранит пользовательские данные, а для входа в личный кабинет достаточно ввести номер телефона.

По словам экспертов, при разработке подобного софта защита от взлома не является приоритетной задачей, а основной акцент делается на удобстве использования и дизайне. Общий уровень безопасности всех рассмотренных приложений оценили на 2,2 балла из 5 возможных.