Двое мужчин покупали технику у петербуржцев за фальшивые купюры

В Петербурге полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в сбыте поддельных денег. Они приобретали технику «с рук» и расплачивались фальшивками.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в середине ноября в одном из банков Василеостровского района была изъята фальшивая пятитысячная купюра. Владелец банкноты рассказал, что поддельными рублями с ним расплатился неизвестный мужчина при покупке техники.

Позже полицейские обнаружили канал распространения поддельных денег. Всего установлено около десяти фактов сбыта фальшивок. По всем возбуждены уголовные дела.

В итоге были задержаны двое мужчин 26 и 44 лет. Купюры они приобретали в интернете через «закладки». При досмотре у них изъяли 10 пятитысячных фальшивых купюр и подозрительные вещества, происхождение которых установит экспертиза.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Ранее жителя Кингисеппского района отправили в колонию на три года за использование фальшивых купюр.