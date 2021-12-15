Через реку Луга построят новый пешеходный мост

Автор: Гузель Галимова
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В Лужском районе появится новый мост для пешеходов. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава администрации района Юрий Намлиев.

Новая переправа будет построена через реку Лугу от амфитеатра к стадиону. Внешний вид будущего моста Юрий Намлиев вынес на обсуждение.

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Фото: глава администрации Лужского района Юрий Намлиев

Местным жителям понравилась эта идея, однако внешний вид конструкции они раскритиковали. Они считают, что мост выглядит тяжеловесно и не вписывается в окружающий вид набережной. И нужно что-то изящное и гармоничное.

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Через реку Луга построят новый пешеходный мост река Луга, пешеходный мост, мост, Лужский район, луга, Ленобласть
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06.12.2021 258
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