Через реку Луга построят новый пешеходный мост

В Лужском районе появится новый мост для пешеходов. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава администрации района Юрий Намлиев.
Новая переправа будет построена через реку Лугу от амфитеатра к стадиону. Внешний вид будущего моста Юрий Намлиев вынес на обсуждение.
Фото: глава администрации Лужского района Юрий Намлиев
Местным жителям понравилась эта идея, однако внешний вид конструкции они раскритиковали. Они считают, что мост выглядит тяжеловесно и не вписывается в окружающий вид набережной. И нужно что-то изящное и гармоничное.
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