Через реку Луга построят новый пешеходный мост

В Лужском районе появится новый мост для пешеходов. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава администрации района Юрий Намлиев.

Новая переправа будет построена через реку Лугу от амфитеатра к стадиону. Внешний вид будущего моста Юрий Намлиев вынес на обсуждение.

Фото: глава администрации Лужского района Юрий Намлиев

Местным жителям понравилась эта идея, однако внешний вид конструкции они раскритиковали. Они считают, что мост выглядит тяжеловесно и не вписывается в окружающий вид набережной. И нужно что-то изящное и гармоничное.