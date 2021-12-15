Огонь испепелил Mitsubishi Colt на трассе в Волховском районе

По информации ivbg.ru, вечером 14 декабря горящий автомобиль заметили на 100-м километре трассы «Кола» возле деревни Чаплино в Волховском районе Ленинградской области.
Огонь полностью охватил Mitsubishi Colt недалеко от АЗС. В экстренные службы сообщение о возгорании поступило в 21:00. Возгорание ликвидировано к 21:35.
Иномарка выгорела полностью и восстановлению не подлежит. Информации о пострадавших не поступала.
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