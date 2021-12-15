«Бентли»на гусеницах, 3-метровый «Жигули» и не только покажут петербуржцам на Outlet Village

До 31 января продлится мероприятие Outlet Village Пулково, посвященное миру необычных автомобилей. Интересные автопроекты энтузиастов можно будет посмотреть уже 19 декабря в Петербурге.

Фото: https://www.ovpulko Фото: https://www.ovpulko Фото: https://www.ovpulko

Организаторы ивента обещают гостям показать «Bentley» на гусеницах, 3-метровые «Жигули» и советскую «Победу» в стиле «Безумного Макса» 19 декабря в 13 часов на парковке Outlet Village Пулково, делится телеканал 78.

Посетители смогут не только посмотреть на заезд популярных автопроектов, но и пообщаться с их авторами. Также будут презентованы новые экспонаты из числа самых популярных и необычных авторских проектов.

Кроме того, для мероприятия была разработана технология дополненной реальности, которая позволит оживить каждый автомобильный экспонат и послушать про секреты его производства.

Событие продлится до 31 января, а вход будет свободный.