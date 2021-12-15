Серьги и колье на 6 миллионов задержали на таможне в Пулково – фото

Гражданка России пыталась провезти драгоценности из Италии без таможенного декларирования по «зеленому» коридору.
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03.12.2021 248
Однако при себе у нее были серьги и подвеска с кулоном марки BVLGARI. Согласно данным экспертизы, изделия новые, выполнены из золотого сплава 750 пробы и имеют вставки из бриллиантов. Цена украшений – 6 миллионов 273 тысячи рублей.
В России изделия из драгоценных металлов включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Обязательному таможенному декларированию подлежат украшения стоимостью свыше 1 миллион рублей.
По факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза возбуждено уголовное дело.