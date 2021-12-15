Ленобласть готовится экспортировать торф, сиропы, кондитерские изделия и ягоды

Темой заседания Совета по экспорту и импортозамещению в Ленобласти стал экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции.

«Несмотря на большой внутренний спрос на продукцию агропромышленного комплекса, у областных производителей есть большие перспективы для экспорта», ― отметила в приветственном слове заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Юлия Косарева.

Эксперты отметили, что Ленинградская область может предложить достаточное количество наименований продукции, которая интересна ближневосточным и африканским покупателям. В частности, ягоды, торф, сиропы, кондитерские изделия. В 2020 году экспорт кондитерских изделий в Арабские Эмираты показал наибольший рост.

Сегодня продукцию Ленинградской области покупают в 58 странах мира и их число ежегодно растет. Большая доля экспорта приходится на кофейную и табачную продукцию, их совокупная доля в экспорте составляет около 80%.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Общий объем поддержанного экспорта за 2020 год составил 31,9 млн долларов. За девять месяцев 2021 года экспортеры Ленобласти заключили 84 «зарубежных» контракта на 25,8 млн рублей.