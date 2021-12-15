Жителей Петербурга бесплатно накормят «едой будущего»

18 и 19 декабря жители Северной столицы смогут бесплатно попробовать на вкус веганские бургеры из растительного мяса и кофе с растительным молоком. Брендированный фудтрак «HI!» будет ждать всех приверженцев здорового питания и просто любопытных петербуржцев в “Никольских рядах”.
Кулинарная акция пройдет 18 и 19 декабря в Петербурге по адресу улица Садовая 62, лит. А с 12:00 до 17:00.
Если вы поклонник полезной растительной пищи или тот, для кого «ответственное потребление» не пустой звук, а также если вы просто любопытный гурман, то вам обязательно понравится «еда будущего». Ведь организаторы полезной еды на своем фудтраке объехали уже приличную часть центральной России и по их словам, необычные бургеры и напитки находят широкий отклик среди опробовавших.
Подробности Hiburger tour – в официальном инстаграм-аккаунте Hi!