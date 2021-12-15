Жителей Петербурга бесплатно накормят «едой будущего»

18 и 19 декабря жители Северной столицы смогут бесплатно попробовать на вкус веганские бургеры из растительного мяса и кофе с растительным молоком. Брендированный фудтрак «HI!» будет ждать всех приверженцев здорового питания и просто любопытных петербуржцев в “Никольских рядах”.

Кулинарная акция пройдет 18 и 19 декабря в Петербурге по адресу улица Садовая 62, лит. А с 12:00 до 17:00.

Если вы поклонник полезной растительной пищи или тот, для кого «ответственное потребление» не пустой звук, а также если вы просто любопытный гурман, то вам обязательно понравится «еда будущего». Ведь организаторы полезной еды на своем фудтраке объехали уже приличную часть центральной России и по их словам, необычные бургеры и напитки находят широкий отклик среди опробовавших.

Когда мы только задумывали «Еду будущего», решили, что будем в рамках этого проекта инвестировать только в такие технологии, которые отвечают на каждый из трех вызовов, стоящих сегодня перед глобальной индустрией продуктов питания. Это здоровье, экология и доступность еды. Мы даже назвали это правильной, зелёной, стороной истории” – говорит исполнительный директор «ЭФКО», сооснователь «Еды будущего» Сергей Иванов. – Идея Hiburger tour в том, чтобы как можно больше людей познакомить с тем, что мы делаем. Чтобы жители Санкт-Петербурга попробовали, насколько вкусной может быть зеленая еда в растительных альтернативах мяса и молока. Еда, которая сохраняет нас в гармонии с природой и не вредит здоровью. Надеемся, вам понравится. Будет вкусно и атмосферно!

Подробности Hiburger tour – в официальном инстаграм-аккаунте Hi!