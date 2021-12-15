Жителей Петербурга бесплатно накормят «едой будущего»

Автор: Анастасия Щербакова
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18 и 19 декабря жители Северной столицы смогут бесплатно попробовать на вкус веганские бургеры из растительного мяса и кофе с растительным молоком. Брендированный фудтрак «HI!» будет ждать всех приверженцев здорового питания и просто любопытных петербуржцев в “Никольских рядах”.

Кулинарная акция пройдет 18 и 19 декабря в Петербурге по адресу улица Садовая 62, лит. А с 12:00 до 17:00.

Если вы поклонник полезной растительной пищи или тот, для кого «ответственное потребление» не пустой звук, а также если вы просто любопытный гурман, то вам обязательно понравится «еда будущего». Ведь организаторы полезной еды на своем фудтраке объехали уже приличную часть центральной России и по их словам, необычные бургеры и напитки находят широкий отклик среди опробовавших.

Жителей Петербурга бесплатно накормят "едой будущего" Петербург, Никольский, еда будущего
Жителей Петербурга бесплатно накормят "едой будущего" Петербург, Никольский, еда будущего
Жителей Петербурга бесплатно накормят "едой будущего" Петербург, Никольский, еда будущего

 

Когда мы только задумывали «Еду будущего», решили, что будем в рамках этого проекта инвестировать только в такие технологии, которые отвечают на каждый из трех вызовов, стоящих сегодня перед глобальной индустрией продуктов питания. Это здоровье, экология и доступность еды. Мы даже назвали это правильной, зелёной, стороной истории” – говорит исполнительный директор «ЭФКО», сооснователь «Еды будущего» Сергей Иванов. – Идея Hiburger tour в том, чтобы как можно больше людей познакомить с тем, что мы делаем. Чтобы жители Санкт-Петербурга попробовали, насколько вкусной может быть зеленая еда в растительных альтернативах мяса и молока. Еда, которая сохраняет нас в гармонии с природой и не вредит здоровью. Надеемся, вам понравится. Будет вкусно и атмосферно!

Подробности Hiburger tour – в официальном инстаграм-аккаунте Hi!

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