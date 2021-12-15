На 31 млн рублей оштрафовали предпринимателей за незаконные свалки в Ленобласти

В 2021 году предпринимателей из Ленобласти оштрафовали на 31 млн рублей за незаконные свалки, для сравнения – в прошлом году сумма штрафов составила 25 млн рублей.

Также в комитете Госэконадзора отметили, что в этом году было выдано в два раза больше предписаний, чем в 2020-м. Так, с начала года ведомство направило 124 предписаний в адрес 45 компаний. А в прошлом году — 60 предписаний, вред природе нанесла 31 компания.

Более 80% нарушений связаны с незаконным размещением мусора, еще 7,3 % – с загрязнением водных объектов и несоблюдением условий водопользования, 5,8 % – с нарушением правил пожарной безопасности, самовольным занятием участка или леса.

Напомним, в Ленобласти начнут поощрять за сообщения о нелегальных свалках. Акция стартует с 1 января 2022 года.