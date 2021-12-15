Из-за некачественной работы генподрядчика в Кингисеппе затягиваются сроки ввода в эксплуатацию бассейна.

Фото: комитет по строительству Ленинградской области

По итогам проверки Госстройнадзора, появились вопросы к проектной документации и системе пожарной безопасности. В комитете по строительству Ленобласти отметили, что объект важный, жители очень ждут его открытия, однако сроки затягиваются. Но тем не менее бассейн подготавливают к выдаче заключения о соответствии.

«Масштабные проекты они такие — интересные, но очень сложные. Особенно на финишной прямой», — отметили в комитете.