В Кингисеппе затягиваются сроки ввода в эксплуатацию бассейна

Автор: Гузель Галимова
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Из-за некачественной работы генподрядчика в Кингисеппе затягиваются сроки ввода в эксплуатацию бассейна.

В Кингисеппе затягиваются сроки ввода в эксплуатацию бассейна Ленобласть, комитет по строительству, Кингисепп, Госэконадзор, бассейн
В Кингисеппе затягиваются сроки ввода в эксплуатацию бассейна Ленобласть, комитет по строительству, Кингисепп, Госэконадзор, бассейн
В Кингисеппе затягиваются сроки ввода в эксплуатацию бассейна Ленобласть, комитет по строительству, Кингисепп, Госэконадзор, бассейн
В Кингисеппе затягиваются сроки ввода в эксплуатацию бассейна Ленобласть, комитет по строительству, Кингисепп, Госэконадзор, бассейн
Фото: комитет по строительству Ленинградской области

По итогам проверки Госстройнадзора, появились вопросы к проектной документации и системе пожарной безопасности. В комитете по строительству Ленобласти отметили, что объект важный, жители очень ждут его открытия, однако сроки затягиваются. Но тем не менее бассейн подготавливают к выдаче заключения о соответствии.

«Масштабные проекты они такие — интересные, но очень сложные. Особенно на финишной прямой», — отметили в комитете.
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В Кингисеппе затягиваются сроки ввода в эксплуатацию бассейна Ленобласть, комитет по строительству, Кингисепп, Госэконадзор, бассейн
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14.12.2021 330
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