Буйный мужчина решил проверить бойцовские навыки петербургских полицейских в метро — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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На видео очевидцы запечатлели момент задержания неуравновешенного мужчины на станции метро «Проспект Ветеранов» в Петербурге. Свидетели отмечают, что задержанный внезапно и без причин напал на двух стражей порядка.

Видео публикует портал Мегаполис вечером, 15 декабря. Задержание дебошира сопровождалось под его душераздирающие крики «убивают». Однако автор видео отметила, что петербуржец в произошедшем виноват сам.

Едва к ныне задержанному подошли двое полицейских, он сразу кинулся на них с кулаками. В итоге правоохранителям пришлось применить жесткий метод задержания. Как показалось девушке, снявшей видео, буйный петербуржец мог быть под наркотическим опьянением.

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15.12.2021 53
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