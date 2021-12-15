Двое полицейских попали под обрушение дома в Петербурге

В результате обрушение части низа эркера доходного дома Дыренкова в Петербурге не обошлось без пострадавших. Двоих полицейских госпитализировали.

На углу 4-й Советской и Мытнинской в Петербурге произошел несчастный случай, в результате которого двое полицейских попали под обвал части фасада, сообщает 78.ru в среду, 15 декабря.

Полицейских госпитализировали с сотрясением и ушибами средней степени тяжести в Мариинскую больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.