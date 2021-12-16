В Госдуме предложили сделать ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов подготовил законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», который подразумевает введение выплат для пенсионеров перед Новым годом на постоянной основе.

— Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими, — приводят «Известия» текст пояснительной записки к законопроекту.

Предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином РФ пенсии на дату предоставления этой выплаты.

В документе отмечается, что уровень инфляции по итогам текущего года может составить 9%, что негативно отразится на уровень доходов пожилых россиян. Кроме того, перед Новым годом у всех граждан возникают большие денежные траты, которые связаны с покупкой подарков и продуктов к праздничному столу.

В финансово-экономическом обосновании подчеркивается, что источником выплат должен стать госбюджет. По расчетам авторов данной инициативы, в следующем году на эти цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей: 66,4 миллиарда рублей — выплаты военным пенсионерам, а 719,8 миллиарда — выплаты получателям страховых и других пенсий. Отмечается, что источником допрасходов федерального бюджета на указанные цели при необходимости могут стать средства Фонда национального благосостояния, объем которых в 2022-м составит 16,4 триллиона рублей.

Законопроект разработан по поручению главы ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил его автор, председатель комитета Госдумы по труду соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Справедливороссы и коммунисты сообщили, что готовы поддержать законопроект, а единороссы и во фракции «Новые люди» ознакомятся с инициативой после ее внесения в нижнюю палату российского парламента.

В настоящее время законопроект направлен на заключение в кабмин.