Мясников назвал срок ревакцинации для победы над «омикроном»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что все переболевшие и вакцинированные от коронавируса должны ревакцинироваться не позднее чем через шесть месяцев, чтобы остановить распространение штамма «омикрон».

— Неважно, переболели вы или вакцинировались. Вам надо ревакцинироваться не позже чем через шесть месяцев, — написал Мясников в своём Telegram-канале.

По его словам, в Европе и США вводят ревакцинацию через три месяца.

Он отметил, что иначе «омикрон» не остановить.