Мясников назвал срок ревакцинации для победы над «омикроном»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что все переболевшие и вакцинированные от коронавируса должны ревакцинироваться не позднее чем через шесть месяцев, чтобы остановить распространение штамма «омикрон».
— Неважно, переболели вы или вакцинировались. Вам надо ревакцинироваться не позже чем через шесть месяцев, — написал Мясников в своём Telegram-канале.
По его словам, в Европе и США вводят ревакцинацию через три месяца.
Он отметил, что иначе «омикрон» не остановить.
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14.12.2021 109