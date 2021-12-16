Роскачество признало более 80% красной икры некачественной

Роскачество сообщило о том, что качество красной икры в России в последние годы сильно упало. В продукте все чаще присутствует кишечная палочка, опасные микроорганизмы и консерванты.

— Эксперты дважды за четыре года проверяли красную икру: в 2018 году с нарушениями обязательных требований безопасности оказались 31% исследованных торговых марок, в 2021 году их количество увеличилось до 81%, — указано в заявлении ведомства.

Сообщается, что кишечную палочку обнаружили в 15 образцах из 21, а еще в двух нашли уротропин, консервант, запрещенный на территории России.

— Установлено, что в организме человека он вновь превращается в формальдегид и может оказывать токсическое воздействие. Недобросовестные производители, несмотря на запрет, добавляют его в продукт, поскольку консервирующий эффект у него выше, чем у других консервантов, — объяснили эксперты Роскачества.