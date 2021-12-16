В перечень культурного наследия включили «Береговую батарею Хумалайоки»

Новый объект культурного наследия выявлен в ходе археологических работ

Полный комплекс инженерных изысканий и специальных исследований проведен в рамках проектирования «Приморского УПК». Археологические исследования укреплений на подступах к Выборгу проведены в общей сложности на площади 1213 га и шли на протяжении 4-х лет.

За это время специалистами Института истории материальной культуры Российской Академии Наук (ИИМК РАН) проведены разведки, раскопки, выполнено 3D-сканирование объектов, выявленных на местности, составлены архитектурно-обмерные планы, водолазы-археологи подробно исследовали дно пролива Бьеркезунд. Параллельно проводилась работа в архиве, которая позволила установить, что на Хумалайоки были поставлены пушки Канэ из Кронштада, фортов «Милютин» и «Демидов».

Сейчас обсуждаются перспективы сохранения и использования объектов, представляющую культурную и историческую ценность.

Укрепленный район Хумал-йоки возведен в начале 1920-х гг. для прикрытия шоссейной и железной дороги. Четыре небольшие огневые точки, рассчитанные на один пулемет каждая, построены на стратегических направлениях- два ДОТа прикрывают железную дорогу, два ДОТа- Приморское шоссе. Южнее ДОТов у шоссе также построено противотанковое заграждение из четырёх рядов каменных надолбов. Укрепрайон расположен юго-восточнее и северо-восточнее деревни Хумал-йоки (ныне Ермилово).