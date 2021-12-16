Видео: рысь решила поваляться в снегу перед камерой Нижне-Свирского заповедника

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника сделала редкие кадры с упитанной рысью.

Рыси ведут скрытный образ жизни, поэтому запечатлеть их в дневные часы удается нечасто. Однако на этот раз «красавица с самыми пушистыми в мире кошачьих лапами» будто бы знала, что ее снимают, и была вовсе не против стать звездой интернета.

«Упитанное животное радуется снегу и чувствует себя совершенно комфортно и спокойно. Погода текущего декабря устраивает рысь полностью: снеговой покров есть, но он не глубокий, морозы не сильные, нет резких перепадов температур», — рассказали сотрудники заповедника.

А в начале декабря перед камерой Нижне-Свирского заповедника попозировали «мама-медведица и ее косолапики» и ушли спать до весны.