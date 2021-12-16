Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию школы в Янино-1 Всеволожского района Ленобласти.

Учебный процесс в новой школе начнется в 2022 году после завершения процедуры по передаче объекта и получения лицензии на образовательную деятельность. Учиться в ней смогут более 825 детей, причем начальные и старшие классы будут в раздельных блоках.

В новой школе — два спортивных зала, медицинские кабинеты, большая столовая, актовый зал, библиотека и зоны отдыха. На прилегающей территории обустроили площадки для гимнастики, групповых и спортивных игр, беговая дорожка, зона для прогулок, парковка для велосипедов.

Стоит отметить, что правительство Ленобласти уделяет особое внимание развитию сферы образования: строятся новые школы и детские сады, ведется реновация и обустройство новым оборудованием общеобразовательных и профессиональных учреждений. Так до конца года в Ленобласти откроется шесть новых школ.