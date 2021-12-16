«Лиза Алерт» просит помощи в поисках 17-летнего юноши, пропавшего в Кудрово

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Поисковой отряд «Лиза Алерт» сообщает о пропаже Еремина Сергея Александровича, пропавшего в минувшие сутки.

Сообщение об этом появилось в группе поисковой службы Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер вечером, 16 декабря. Публикуем приметы Сергея, которыми поделились поисковики.

eRKl4Bq8fwQ
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер
Вам будет интересно
"Лиза Алерт" просит помощи в поисках 17-летнего юноши, пропавшего в Кудрово пропал человек, пропал ребенок, Поисковый отряд «Лиза Алерт», Петербург, Кудрово
В Ленобласти продолжаются поиски мужчины, пропавшего больше 3 лет назад при странных обстоятельствах
В социальной сети "Вконтакте" уже давно организована группа поисков Приклонского Владимира Андреевича, пропавшего более трех лет назад. В последний раз...
12.12.2021 275
Автор