«Лиза Алерт» просит помощи в поисках 17-летнего юноши, пропавшего в Кудрово

Поисковой отряд «Лиза Алерт» сообщает о пропаже Еремина Сергея Александровича, пропавшего в минувшие сутки.
Сообщение об этом появилось в группе поисковой службы Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер вечером, 16 декабря. Публикуем приметы Сергея, которыми поделились поисковики.
Вам будет интересно
В Ленобласти продолжаются поиски мужчины, пропавшего больше 3 лет назад при странных обстоятельствах
В социальной сети "Вконтакте" уже давно организована группа поисков Приклонского Владимира Андреевича, пропавшего более трех лет назад. В последний раз...
12.12.2021 275