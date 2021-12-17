Благотворительный фонд в Гатчине поддержит женщин в трудной жизненной ситуации

Домашнее насилие, вредные привычки, юридические конфликты — всё это можно преодолеть, если кто-то протянет руку помощи. Благотворительный фонд «Родительский мост» поддерживает женщин не только из Ленобласти

Вам будет интересно Домашнее насилие: как распознать агрессора и куда обратиться за помощью? Сегодня, 25 ноября, проходит Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В Северной столице за первую половину 2021... 25.11.2021 610

Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко опубликовал в своем Instagram-аккаунте фрагмент выступления о проблеме домашнего насилия. Он отметил, что домашнее насилие является не бедой отдельной семьи, а болезнью общества. И эта проблема остро нуждается во внимании, участии, деликатности, последовательности и твердости.

25 ноября прошел Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В Северной столице за первую половину 2021 года количество случаев домашнего насилия увеличилось на 85%. Об этом сообщил председатель Комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков. 70% случаев приходилось на женскую долю.