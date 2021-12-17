Полицейский получил огнестрельное ранение прямо в отделе полиции в Петербурге  

По информации ivbg.ru, 16 декабря около 21:00 медицинская помощь потребовалась сотруднику 29 отдела полиции на Варшавской улице, 37, корпус 3, в Московском районе Санкт-Петербурга.

В комнате для чистки оружия полицейский выстрелил себе в ногу. Его увезли в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. По факту ранения проводится служебная проверка.

По предварительным данным, самопроизвольный выстрел произошел в результате неосторожного обращения с оружием. Полицейский получил незначительную травму.